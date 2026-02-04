東京午前のドル円は１５６．２０円付近まで上昇。今週末の衆院選を控えて円売りが勢いづいている。高市首相が円安を容認する発言をしているほか、自民が衆院選で敗退しても政局を懸念した円売りが強まる可能性があり、衆院選の結果に関わらず円安に傾きやすい。 ユーロ円は１８４．７５円付近、ポンド円は２１４．１１円付近、豪ドル円は１０９．８５円付近まで上昇。豪ドル円は１９９０年以来３６年ぶりとなる高値