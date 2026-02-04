2月4日は春の訪れを告げる二十四節気のひとつ、立春です。高知県佐川町の酒蔵では、早朝に搾った新酒の出荷作業が行われました。■井上アナウンサー「立春を祝うために、昨日の夜から瓶詰めされた『立春朝搾り』お客さんに今日届きます」全国の蔵元約160社と約1500の酒店などでつくる「日本名門酒会」では、立春の早朝に出来上がった新酒をその日のうちに味わってもらおうと毎年、全国一斉に「立春朝搾り」という酒を出荷し