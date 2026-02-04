映画『８番出口』Blu-ray＆DVD豪華版から貴重なメイキング映像を一部公開︕【 2月4日（水）Blu-ray＆DVD発売】 本日(2月4日)発売となった映画「8番出口」Blu-ray＆DVD。発売を記念し、特典映像として収録されるメイキングダイジェストの一部がYouTubeにて公開された。二宮和也、そして強烈なインパクトを残した“歩く男”を演じた河内大和をはじめとする豪華キャスト陣が、どのようにしてあの“異変”の世界を創り上げた