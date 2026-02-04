高知労働局によりますと、高知県内で働く外国人労働者数は2025年10月末時点で5916人となり、届け出が義務化された2007年以降で最多となりました。高知労働局によりますと、2025年10月末時点で県内で働く外国人労働者数は前の年を623人上回る5916人でした。届け出が義務化された2007年以降で最多となり、外国人労働者を雇用する県内の事業所数も前の年より116か所多い1332か所となっています。産業別では農林業がもっとも多い1241人