タレントの瀬戸サオリが、資格取得を報告した。４日までに自身のインスタグラムで「取った資格と毎日の息子のご飯」と２枚の資格証や手料理をアップ。「息子の６歳の誕生日までに何か勉強したいなぁと思って息子が寝ては教科書読みながら発酵食品マイスターと発酵食品アドバイザーの資格を取りました」と明かした。瀬戸は「ジャングルポケット」の斉藤慎二と１７年に結婚し、１９年１１月２７日に長男が誕生した。瀬戸は