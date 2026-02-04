Ｂ１東地区のレバンガ北海道は４日、ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）が左母指末節骨骨折の診断を受けたため、インジュアリーリストに登録すると発表した。１月２５日の宇都宮戦で負傷。２月３日に同リストに登録されたため、最短の復帰は３月７日の第２４節横浜ＢＣ戦（横浜アリーナ）からとなる。今季加入したジョーンズは、３５試合中３１試合でスタメン出場していた。チーム最年長ながら攻守で奮闘し、１試合平均１１・８得