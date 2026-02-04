昨年のマイルＣＳで２着のガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は、ドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）へ引き続き、横山武史騎手とのコンビで向かうことになった。２月４日、管理する杉山晴調教師が明かした。昨年４月のチャンピオンズマイル（９着）以来、２度目の海外遠征となる。同馬は昨年の富士Ｓを勝ち、続くマイルＣＳでも２着と好走した。当初はフ