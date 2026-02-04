【新華社長春2月4日】中国吉林省吉林市を流れる松花江の河畔では厳寒のこの時期、霧氷の幻想的な光景がしばしば姿を現す。朝の光の中、川沿いの柳や松の枝には氷の結晶がびっしりと付き、行き交う人々は、まるで氷雪の仙境に迷い込んだかのような世界を楽しんでいる。（記者/姜明明）