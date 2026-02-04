映画『８番出口』のBlu-ray＆DVDが4日に発売され、豪華版に収録されたメイキング映像の一部がYouTubeで公開された。昨年8月29日に全国公開された本作は、興行収入51.7億円を記録する大ヒットを達成。今回解禁された映像では、独特な“異変”の世界観がどのように作られたのか、その舞台裏を垣間見ることができる。【動画】映画『8番出口』メイキング映像ダイジェストインディーゲームクリエイター・KOTAKE CREATE氏がひとりで