タレントの杉浦太陽（44）＆辻希美（38）夫妻が3日、それぞれのブログを更新。節分の日のイベントを自宅で楽しんだことを明かした。【写真】茶碗蒸しに苺サンド…手巻き寿司の“刺し身”以外すべて手作りの辻希美の節分ごはん辻は「節分の今日はコアが学校で作って来た鬼のお面をかぶりながら一緒に夕飯準備をしました」と伝え、キッチンで料理をする様子や手料理が並ぶ食卓の写真をアップ。「節分と言えば恵方巻きですが我