31億円にのぼる不適切な金銭の受領が判明したプルデンシャル生命保険は、新規契約の販売活動を90日間自粛すると発表しました。プルデンシャル生命は社員ら100人余りが顧客から金銭をだましとるなどしていた問題を受け、2月9日から、新規契約に関する販売活動を90日間自粛すると発表しました。ガバナンス態勢を再構築し、コンプライアンスの浸透のための研修に取り組むとともに、2月10日に報道関係者向けの説明会を開くとしています