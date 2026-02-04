◇バドミントンアジア団体選手権2026(2月3日〜8日、中国・青島)バドミントンアジア団体選手権で志田千陽選手が中西貴映選手とペアを組み1回戦に登場しました。バドミントンアジア団体選手権はグループステージと決勝トーナメントで争われ、各対戦はシングルス3試合、ダブルス2試合の計5試合で勝敗を決します。出場12チームが4組に分かれ、各組上位2チームが決勝トーナメントへ進出。さらに本大会は、男女それぞれ上位4チームがトマ