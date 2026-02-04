2月1日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、なでしこJAPANのレジェンド岩渕真奈が“新星”松窪真心（まつくぼ まなか）選手にインタビューを敢行。世界中のファンをメロメロにする、21歳らしいフレッシュなリアクションと屈託のない笑顔が紹介された。【映像】誰もがメロメロ？表情がくるくる変わる一部始終インタビューは岩渕が、松窪選手を分析するような形で進行。岩渕は彼女のプレースタイルを称賛する一方で、“もう一つ好きな