6人組アイドルグループ「クマリデパート」の鈴音リンにとって、いま自分が立っているこの場所は、かつて“見るだけの聖域”だった。スポニチ東京本社で行われたソロインタビュー。メンバーの中で最も小柄な143センチの身体から語られたのは、電子の海の向こう側にいた「スーパースター」への畏敬と、その境界線を越えて初めて知った、現実の温度だった。（「推し面」取材班）用意された椅子に腰を下ろすと、つま先は自然と床か