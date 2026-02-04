安倍元首相銃撃事件で、殺人などの罪に問われ無期懲役を言い渡された山上徹也被告側が、判決を不服として大阪高裁に控訴しました。山上徹也被告（45）は4年前、奈良市で安倍晋三元首相を手製の銃で殺害した罪などに問われ、1月、奈良地裁に無期懲役の判決を言い渡されました。山上被告の弁護団は控訴期限となる4日、判決を不服として大阪高裁に控訴しました。地裁の判決では、「被害者には落ち度は何ら見当たらない」とし、母親が