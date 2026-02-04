2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』。このたび追加出演アーティストとして、ATEEZ、MAZZEL、THE JET BOY BANGERZの出演が決定した。昨年、圧倒的なパフォーマンスで観客を熱狂させたATEEZは、当初発表されていた4月12日（日）に加え、新たに4月11日（土）の出演も決定。2月6日（金）に新アルバムのリ