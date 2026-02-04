【第34話】 2月4日 公開 第34話「長谷川さんの教え」を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月4日 、檜原フキ氏によるマンガ「大きいムキムキ小さいむちむち」第34話「長谷川さんの教え」をヤンマガWebにて公開した。 今回は、椎名が長谷川に結婚生活のことや、結婚に至った経緯について尋ねる。幼馴染と結婚した長谷川は、旦那の“ある行動”について愚痴をいうが、今が幸せだと語るのだが、続