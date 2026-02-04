妙高市で3日午後、スキー場のコース外でスノーボードやスキー滑走をしていた計7人が道に迷い、県の消防防災ヘリコプターなど2機によって救助されました。7人にけがはありませんでした。妙高署によりますと3日午後1時、6人でコース外をスノーボードで滑走していた外国人グループの1人から携帯電話で「霧が深くて道に迷った」110番通報がありました。またその約2時間後