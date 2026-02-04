1月29日、「Bリーグドラフト2026」が行われ、筑波大学の岩下准平が長崎ヴェルカから1巡目4位で指名を受けた。直後に長崎と滋賀レイクスによる育成契約選手制度を活用した相互連携を行うことが発表され、滋賀でプロデビューを飾る可能性が高まっている。Bドラフト導入に伴い新設された『育成契約選手制度』では、選手の逐次合意を得ることなくクラブ間で期限付移籍をすることが可能に。滋賀から2巡目2位で指名を