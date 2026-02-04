2月20日よりユナイテッド・シネマ新座にて先行上映、3月14日より新宿 K’s cinemaほかで全国順次公開される映画『ハローマイフレンド』の本予告が公開された。 参考：山田孝之が新人俳優をプロデュースオーディション番組『THE OPEN CALL』配信へ 本作は、地域×食×高校生をテーマにした青春映画『ぼくらのレシピ図鑑シリーズ』の東京清瀬を舞台とした第4弾となる青春SFファンタジー