2026年に公開される濱口竜介監督の新作映画『急に具合が悪くなる』に長塚京三と黒崎煌代が出演することが発表され、あわせて場面写真が初公開された。 『ドライブ・マイ・カー』で第94回アカデミー賞国際長編映画賞および第74回カンヌ国際映画祭脚本賞を受賞、『悪は存在しない』で第80回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞に輝いた濱口監督。フランス、日本、ドイツ、ベルギーの国際共同制作となる最新作の原作