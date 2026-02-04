４日前引けの日経平均株価は前営業日比３２９円０８銭安の５万４３９１円５８銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１３億１１４８万株、売買代金概算は４兆２２５４億円。値上がり銘柄数は１０４８、対して値下がり銘柄数は４９４、変わらずは５７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方から先物主導で大きく下値を探る展開となったが、売り一巡後は底堅く推移し、前引けにかけ漸次下げ幅を縮小した。前日の米