資生堂パーラーは2月15日、春のギフトにぴったりな「ビスキュイ トロワ」と「マカロン フレーズ」を数量限定で発売します。■そっととっておきたくなるような、春の贈り物春は出会いと別れの季節。人生の節目を迎えて成長を実感する季節。どこか懐かしく温かみのあるレトロなラッピングペーパーのデザインは、子どもの頃のささやかな宝物や最近会っていない友人のことを思い出させます。あの人の小さな思い出のひとつになりますよ