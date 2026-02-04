株式会社焦点工房は、Thypochの新シリーズ「Ksana」第1弾となる交換レンズ「21mm f/3.5 ASPH.」を2月4日（水）に発売した。希望小売価格は9万8,000円。対応マウントはライカM。 距離計連動に対応したMFレンズ。35mmフルサイズのイメージセンサーに対応する。携行性を重視した設計とし、重量は130g。カラーはブラックとシルバー。 1970年代のレンズに見られた琥珀色のフレアや光のにじみを