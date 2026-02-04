きのう夜、山形県寒河江市の「道の駅チェリーランドさがえ」の敷地内にある建物で火災がありました。 【画像】火災現場 当時、中に人はおらず、けが人はいません。 現在、警察と消防が出火原因などを詳しく調べています。 火災があったのは、寒河江市八鍬の「道の駅チェリーランドさがえ」の敷地内にあるトルコ館です。 警察と消防によりますと、きのう午後９時前、トルコ館で「白煙があがっている」などと、警備