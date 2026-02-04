貝印は1月28日、同社が展開するビューティーツールブランド 〈KOBAKO〉 より「ヘアスムースブラシ（インバス）」を発売しました。■毎日の疲れを癒すバスタイムに、心地よいヘアケアを現在好評を得ている「ヘアスムースブラシ（スーパーソフト／ソフト/ハード）」に加えて、インバスでの使用に特化したアイテムが登場しました。既存のハードより更に硬く長いピンを採用することで、頭皮にしっかりアプローチ。また、真ん中5列のピ