「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラックA1653N11（Anker）2位PowerCore 10000 PD 25WA1246N11（Anker）3位MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラックA1664N11（Anker）4位5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ブラックDE-C38-10000BK（エレコム）