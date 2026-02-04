フランス代表MFエンゴロ・カンテの欧州復帰が決定した。3日、フェネルバフチェが公式X（旧：ツイッター）で発表した。現在34歳のカンテはフランスのブローニュ、カーンを経て2015年夏にレスターへ移籍。2015−16シーズン、“奇跡”とも称されたプレミアリーグ制覇に大きく貢献し、2016年夏にチェルシーへ完全移籍で加入した。2016−17シーズンにはプレミアリーグの年間MVPにも選出されるなど、チェルシーでは公式戦通算269試合