欧州主要リーグの移籍市場は２月３日までにクローズした。だが、トルコのそれは、６日まで開いている。そんななか、トルコメディア『Taka Gazete』は、トルコの強豪トラブゾンスポルが、スタンド・ドゥ・ランスに所属する中村敬斗の獲得に全力を尽くしていると報じた。「トラブゾンスポルは、移籍期間が終了する２月６日まで、左サイドの強化を優先している。トラブゾンスポルは現在、左ウイングの獲得に注力している。このポ