【その他の画像・動画等を元記事で観る】 二宮和也主演映画『８番出口』のBlu-ray＆DVDが2月4日に発売。特典映像として収録されるメイキング映像の一部が公開された。 ■撮影現場の裏側で自転車爆走!? インディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEがたったひとりで制作し、累計販売本数200万本超の世界的大ヒットを記録したゲーム『８番出口』を実写映画化。二宮和也、そして強烈なインパクトを残した