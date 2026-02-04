日本郵船 [東証Ｐ] が2月4日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比62.2％減の1650億円に大きく落ち込んだ。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1900億円→1950億円(前期は4908億円)に2.6％上方修正し、減益率が61.3％減→60.3％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従