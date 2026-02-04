ユニフォームネクスト [東証Ｇ] が2月4日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比62.7％増の7.6億円に拡大し、26年12月期も前期比19.6％増の9億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。14期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の6円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比44.6％増の2.1億円に拡