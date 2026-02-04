4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比360円安の5万4410円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万4391.58円に対しては18.42円高。出来高は2万5538枚となっている。 TOPIX先物期近は3652ポイントと前日比3ポイント高、現物終値比1.25ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54410-360