北海道旭川市の市道で乗用車と軽乗用車が衝突する事故がありました。この事故で、乗用車を運転していた男性が病院に搬送され、意識不明の重体です。事故があったのは旭川市川端町６条９丁目付近の市道です。２月４日午前９時前、乗用車と対向車線を走ってきた軽乗用車が衝突しました。この事故で、乗用車を運転していた７０代とみられる男性が病院に搬送され、意識不明の重体です。軽乗用車を運転していた６０代の女性は首の痛みを