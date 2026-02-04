アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の興収情報が発表された。公開5日間で興行収入10億72万8340円、観客動員数60万2787人を記録した。【動画】わかりやすい！『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』まとめ映像1月30日よりIMAX含めて合計431スクリーンにて公開され、公開3日間では、興収8.4億円、観客動員数51万人を突破しており、前作