星野リゾートが展開する「星のや」は、国の重要文化財「旧奈良監獄」を活用したラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」を2026年6月25日(木)に開業する。旧奈良監獄は、明治政府が計画した五大監獄(※1)のうち唯一現存する建築であり、近代日本の司法制度と建築技術を象徴する存在だ。赤レンガの壁や放射状に広がる舎房といった歴史的意匠を活かしながら、現代の感性を取り入れたデザインへと昇華し、新たな滞在価値を生み出す。【