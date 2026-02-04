ブシロードのグループ会社にあたるブシロードクリエイティブは、カプセルトイブランド『ブシカプ!』から、「ねこカーリング」を全国のカプセルトイコーナーに1月29日より販売開始した。「ねこカーリング」は全4種。価格は400円。サイズは、猫 約45mm モップ 約100mm。素材はABS・金属。企画・デザインはザリガニワークス。掃除中にどっしりどかない猫...そんな子はフロアモップでカーリングだ! 滑らせて遊べる猫フィギュアが登場!?