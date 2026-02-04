バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都千代田区）は、立体パズル「ルービックキューブジャポネスク」全2種を2026年1月下旬に発売した。第1弾は葛飾北斎「富嶽三十六景」と歌川国芳「妖怪画」世界中で親しまれているルービックキューブと、日本の伝統芸術を融合した新シリーズ第1弾。日本美術を代表する名画を6面に配し、日本芸術の世界観とパズルの醍醐味を一度に楽しめる。「ルービックキュ