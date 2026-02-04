『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』（3月27日公開）から、劇中歌2曲の“歌詞付きスペシャル映像”が解禁された。本作は「歌で心と心をつなぐ」をテーマにしたミュージカル作品で、トーマスと仲間たちが音楽祭の開催に向けて奮闘する姿を描く。【動画】劇中曲の“歌詞付きスペシャル映像”（2本）トーマスと仲間たちが住むソドー島では、大規模な音楽祭が開かれることとなり、機関車たちは大