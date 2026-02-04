NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」が主催する「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」は、マンガを愛する一般読者からの310万票を超える投票から、「異世界×育児」という独自テーマのストーリーが読者の共感を集めた『継母の心得』(アルファポリス)を2026年の電子コミック大賞として発表した。その他、男性部門、女性部門、異世界部門、ラノベ部門、BL部門、TL部門から2作品ずつ、計