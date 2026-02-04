アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。【写真】山崎天が自撮りしたかわいすぎる集合写真今回公開されたのは、守屋麗奈がお菓子をこちらにむかって差し出している「あ〜ん」ショット（撮影／山崎天 ※崎＝たつさき）。守屋麗の“あざとかわいい”キャラクターを捉えた1枚となっている。本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフ