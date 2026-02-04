『仮面ライダーリバイス』は、2021年9月5日から2022年8月28日まで、テレビ朝日系で毎週日曜午前9時より全50話が放送された作品だ。仮面ライダー生誕50周年記念作品で、主人公が自らの内に眠る悪魔と契約し、最強のタッグを組んで戦った。放送中から斬新なキャラクター、次々に登場する謎やどんでん返し、鮮烈なアクションなどで話題を呼んだ。その『仮面ライダーリバイス』が、メイン脚本家である木下半太先生により小説化。木下先