元横浜、西武捕手の今久留主成幸さんが１月２９日に川崎市内の病院で死去した。５８歳だった。西武が４日、発表した。葬儀は近親者のみで執り行われた。今久留主さんは１９６７年、大阪府摂津市出身。ＰＬ学園では桑田真澄、清原和博のＫ・Ｋコンビと同期で、８５年夏の甲子園には背番号２で出場した。明大では主将を務め、８９年度ドラフト会議で大洋（現ＤｅＮＡ）から４位指名を受けて入団。９５年途中に西武へ移籍した