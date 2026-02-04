松屋は、「ガチャガチャ展in六本木」を、2026年2月6日〜3月2日までの期間、六本木ミュージアムにて開催する。「ガチャガチャ展in六本木」、六本木ミュージアムにて開催 (c)ガチャガチャ協会昨年7月、ガチャガチャの日本輸入60周年を記念し、丸ビルホールで開催した「ガチャガチャ展」。今回は、参加メーカーを増やして、さらにスケールアップし、「ガチャガチャ展in六本木」として開催する。新規参加メーカーは、いきもん、ベネリ