ＭＬＢネットワークは３日（日本時間４日）に独自の分析システム「ＴｈｅＳｈｒｅｄｄｅｒ」が算出した右翼手ランキングトップ１０を発表し、カブスの鈴木誠也外野手（３１）は７位に選出された。昨季は１５１試合の出場で打率２割４分５厘はメジャー４年目でワーストだったが、３２本塁打（ナ・リーグ７位）、１０３打点（同４位）はいずれも自己最高だった。１位はヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）、２位はメ