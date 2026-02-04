ドジャースのキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）は本当にドジャースと再契約となるのか――。今オフも大きな変革を見せたドジャースだが、ＦＡ最後の?大物?キケとの再契約をまだ残している。オフに左肘の手術を行い、復帰時期も不透明。ロースター調整と回復のタイムラインの問題で?後回し?状態となっており、昨オフも春季キャンプ前に契約を結んでいる。チームきっての人気者でスーパーユーティリティー。無類の勝