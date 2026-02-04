スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ショート缶コーヒーシリーズ「スターバックス MY COFFEE TIME」から新フレーバー「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」を、2月10日より全国で発売する。「スターバックス MY COFFEE TIME キャラメルラテ」イメージデザイン「スターバックス MY COFFEE TIME」は、カフェにいるような心地よい自分時間の演出をコンセプトとしたショート缶コーヒ