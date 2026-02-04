【モデルプレス＝2026/02/04】5人組ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が2026年1月31日〜2月1日、横浜BUNTAIにてSTARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』を開催。ここでは2月1日の昼公演の模様をお届けする。【全体レポ／セットリストあり】【写真】BMSG新星デビューショーケース、始まりの瞬間◆STARGLOW、デビューショーケース開催STARGLOWは、SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組『THE LAST PIECE（通称：ラス