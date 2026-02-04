【モデルプレス＝2026/02/04】嵐の二宮和也が出演するサントリー「こだわり酒場のレモンサワー」「こだわり酒場のタコハイ」の新TVCM「あの大将の酒場」篇が、2月6日より全国放映開始される。【写真】国民的アイドル、酒場の大将役で渾身の“ドヤ顔”披露◆二宮和也、新CMで“ごきげんな笑顔”披露世代や性別を問わず幅広い層から愛され、こだわりを持って挑戦を続ける二宮は、誠実でありながらもユニークな一面も持つ人柄で、同ブ