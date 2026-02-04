【モデルプレス＝2026/02/04】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。【写真】櫻坂46人気メン「小さい頃からずっと可愛い」幼少期ショット◆守屋麗奈、“あざとかわいい”ショット解禁今回公開されたのは、守屋麗奈がお菓子をこちらにむかって差し出している「あ〜ん」ショット。守屋の"あざとかわいい"キ